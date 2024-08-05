Galatasaray'dan Westerlo'ya bir transfer daha!

Galatasaray'dan Emin Bayram'ı kadrosuna katan Westerlo, bir ismi daha gözüne kestirdi.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Westerlo, Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau için resmi teklif yaptı.
KİRALAMAK İSTİYORLAR
Habere göre Belçika ekibi, oyuncunun maaşının belli bir kısmını karşılayıp kadrosuna katmak istiyor.
Henüz bir anlaşma sağlanamazken Westerlo ile Galatasaray arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
6.5 MİLYON EUROYA ALINDI
Galatasaray'ın Craiova'dan 6.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Rumen oyuncu, geçtiğimiz sezonu da Konyaspor'da kiralık geçirdi.
Galatasaray formasıyla toplamda 41 maça çıkan Cicaldau, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki on numaranın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Westerlo, Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau için resmi teklif yaptı.
KİRALAMAK İSTİYORLAR
Habere göre Belçika ekibi, oyuncunun maaşının belli bir kısmını karşılayıp kadrosuna katmak istiyor.
Henüz bir anlaşma sağlanamazken Westerlo ile Galatasaray arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
6.5 MİLYON EUROYA ALINDI
Galatasaray'ın Craiova'dan 6.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Rumen oyuncu, geçtiğimiz sezonu da Konyaspor'da kiralık geçirdi.
Galatasaray formasıyla toplamda 41 maça çıkan Cicaldau, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki on numaranın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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