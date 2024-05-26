Galatasaray'dan sürpriz hamle: Yusuf Sarı

Bir yandan Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve kurmayları, yeni sezonda yapılacak transferler için adeta gaza bastı. Hem scout ekibi hem de menajerlerin oyuncu önerileri üzerine harekete geçildi. Yönetimin transferde son 2 sezonda olduğu gibi yine iddialı isimlere yöneleceği kaydedildi.
Ayrıca kanat rotasyonuna takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımın Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Cimbom'un geçtiğimiz günlerde 25 yaşında sağ kanat oyuncusunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ve oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Bu sezon Akdeniz ekibinin formasıyla 30 maça çıkan Yusuf; 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
Yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve kurmayları, yeni sezonda yapılacak transferler için adeta gaza bastı. Hem scout ekibi hem de menajerlerin oyuncu önerileri üzerine harekete geçildi. Yönetimin transferde son 2 sezonda olduğu gibi yine iddialı isimlere yöneleceği kaydedildi.
Ayrıca kanat rotasyonuna takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımın Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Cimbom'un geçtiğimiz günlerde 25 yaşında sağ kanat oyuncusunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ve oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Bu sezon Akdeniz ekibinin formasıyla 30 maça çıkan Yusuf; 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
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