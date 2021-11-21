Galatasaray'dan Squid Game koreografisi!

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe maçı için koreografi hazırladı.

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Galatasaray'dan Squid Game koreografisi!
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21 Kasım 2021 18:51
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmaya sarı - kırmızılı taraftarlar damga vurdu.

Galatasaray taraftarları, dünyaca ünlü dizi Squid Game temalı bir koreografi yaptı.

Koreografide, önce "Hazırsanız oyuna başlıyoruz" yazısı yer alırken sonrasında "Oyuncu 1907 elendi" ifadeleri kullanıldı.






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