Galatasaray'dan Squid Game koreografisi!

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmaya sarı - kırmızılı taraftarlar damga vurdu.
Galatasaray taraftarları, dünyaca ünlü dizi Squid Game temalı bir koreografi yaptı.
Koreografide, önce "Hazırsanız oyuna başlıyoruz" yazısı yer alırken sonrasında "Oyuncu 1907 elendi" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray taraftarları, dünyaca ünlü dizi Squid Game temalı bir koreografi yaptı.
Koreografide, önce "Hazırsanız oyuna başlıyoruz" yazısı yer alırken sonrasında "Oyuncu 1907 elendi" ifadeleri kullanıldı.