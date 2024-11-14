Galatasaray'dan Mauro Icardi iddiaları için sert açıklama

Öte yandan habere göre; Icardi'nin 15 Kasım'da Buenos Aires'teki 106 numaralı hukuk mahkemesine çıkması gerekiyor.Arjantin basınında yer alan haberlerde; Arjantin'de Wanda Nara ile görüşen Mauro Icardi, Nara'nın yeni sevgilisi 'L-Gante'den' hamile olduğunu düşündüğü ve bu düşüncesi sebebiyle Nara ile olan ilişkisini tamamen noktaladığı belirtilmişti.