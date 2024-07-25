Galatasaray'dan Köhn için 8 milyona ret!

Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn'e sürpriz bir talip çıktı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Rus ekibi Spartak Moskova, 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn'e talip oldu.
TEKLİFE RET
Spartak Moskova'nın Köhn için 8 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtilirken, Okan Buruk'un Köhn'ün performansından memnun olduğu ve bu nedenden dolayı Sarı-kırmızılıların teklifi reddettiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Derrick Köhn, geride kalan sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 lig maçında 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Rus ekibi Spartak Moskova, 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn'e talip oldu.
TEKLİFE RET
Spartak Moskova'nın Köhn için 8 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtilirken, Okan Buruk'un Köhn'ün performansından memnun olduğu ve bu nedenden dolayı Sarı-kırmızılıların teklifi reddettiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Derrick Köhn, geride kalan sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 lig maçında 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
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