30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-390'
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-190'
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-490'
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-290'
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
1-368'
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-066'
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0DA
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-028'
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
1-066'
30 Ağustos
Parma -Atalanta
0-070'
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0DA
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
1-1DA
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Galatasaray Yöneticisi Eray Yazgan, Fenerbahçe ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa listesine yazılmasına engel olmayacaklarını açıkladı.

30 Ağustos 2025 19:41
Haber: Sporx.com
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Galatasaray Yöneticisi Eray Yazgan, Fenerbahçe ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Benfica, Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer koşulları hakkında Galatasaray'a bilgilendirme yaptı. Galatasaray'ın Kerem'i transfer etmede öncelik hakkı olduğu için Benfica'ya 5 gün içinde cevap vermesi gerekiyordu. Sarı-kırmızılar, 5 gün beklemesi halinde Fenerbahçe Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nu UEFA Avrupa Ligi listesine yazamayacaktı. Galatasaraylı yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye sorun çıkarmayacaklarını belirten bir açıklama yaptı.

"ENGEL OLMAYACAĞIZ"

Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Eray Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

"Benfica, Kerem Aktürkoğlu için hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. 5 iş günü süresi, 5 Eylül'de sona eriyor. Avrupa listesi sonrasında. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırı dışında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kimliğin önüne geçer. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. Galatasaray, Türk futbolunun hamisi, Galatasaray Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır.

Rakibimiz bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, onlara bir kez daha doğruyu gösteriyor ve ahlak dersi veriyor. Kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu transferinde Avrupa listesine engel olmak gibi bir tutum içinde olmayacak. Bu vesileyle Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'a da başarılar dilemek istiyorum."

"BİR ARAMA OLMADI"

Eray Yazgan ayrıca gelen soru üzerine "Süreç Benfica ile bizim aramızda ilerliyor. Fenerbahçe'den bir arama olmadı." dedi.

"TÜRK SPORUNUN ABİSİDİR"

Sözlerine devam eden Eray Yazgan "Biz ortamı sakinleştirmeye çalışıyoruz ama rakibimize bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, Türk insanı için bu ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğruyu gösterip ahlak dersi veriyor. Galatasaray, Türk sporunun abisidir." ifadelerini kullandı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
12 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
13 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
14 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
17 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
