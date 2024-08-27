Galatasaray'dan Hermoso'ya teklif!

Galatasaray, bonservisi elinde olan Mario Hermoso'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan Hermoso'ya teklif!
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27 Ağustos 2024 08:42
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir isim ortaya atıldı.

Haluk Yürekli'nin haberine göre; sarı kırmızılı takım, bonservisi elinde olan sol stoper Mario Hermoso ile ilgileniyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Haberde yönetimin ilk teklifi yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Abdülkerim'in formsuzluğu sonrası harekete geçen Galatasaray, yeni sezonda sorun yaşamamak adına transferi kısa süre çinde bitirmek istiyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

29 yaşındaki İspanyol stoper, Atletico Madrid ile sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıktı. Oyuncu ile birçok kulübün ilgilendiği biliniyor.

Atletico'da toplamda 174 maça çıkan Hermoso, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

 
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