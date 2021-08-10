Galatasaray'dan Göksenin Köksal'a yeni sözleşme

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Göksenin Köksal'ın sözleşmesinin yenilendiği duyuruldu

Haber; AA
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Galatasaray'dan Göksenin Köksal'a yeni sözleşme
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10 Ağustos 2021 17:38
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Göksenin Köksal'ın sözleşmesi yenilendi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Göksenin ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göksenin, Galatasaray'da kalmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek "Uzun süre kaptanlığını yaptığım yuvam Galatasaray ile sözleşmemi yenilemekten gurur duyuyor, bana olan güven ve desteklerini sonuna kadar hissettiren büyük Galatasaray camiasına teşekkürlerimi sunuyorum. Gücümüzü armamızdan ve taraftarımızdan alıyoruz. Dolayısıyla taraftarımızın yokluğu bizleri olumsuz etkiliyor. Geçen sezon yaşanılan hayal kırıklıklarının izlerini sildiğimiz ve çok özlediğimiz taraftarımızla nice başarılara ve zaferlere koşacağımız yeni bir sezon olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.




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