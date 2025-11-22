Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan ve ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 3-2'lik skorla kazandı.
Gençlerbirliği, 22. dakikada M'Baye Niang ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Galatasaray, 55. dakikada Mauro Icardi, 57. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 66. dakikada İlkay Gündoğan ile 3-1'lik üstünlüğü buldu.
Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu, 77. dakikada attığı golle maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.
Gençlerbirliği, Thalisson'un 60. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Galatasaray'da da VAR incelemesinin ardından uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Roland Sallai, gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA İKİ SAKATLIK
Galatasaray'da Mario Lemina ve Wilfried Singo, ilk yarıda sakatlandı ve oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından milli aradan galibiyetle dönen Galatasaray, ligde 32 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği, 11 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA DERBİ
Galatasaray, ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde ise sahasında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. Gençlerbirliği, ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak.
OKAN BURUK'UN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Kocaelispor maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Uğurcan Çakır, Ahmet Şen, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Furkan Koçak, Çağrı Hakan Balta ve Arda Ünyay yer aldı.
Milli aradan önce ligin 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılılarda ilk 11'de 4 değişiklik yapıldı. Victor Osimhen'den sakatlığı nedeniyle yararlanamayan teknik direktör Okan Buruk, Ismail Jakobs'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçını düşünerek kadroya almadı. Buruk, kaleci Uğurcan Çakır ile santrfor Mauro Icardi'yi ise yedeğe çekti.
Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Günay, Kazımcan, Sara ve Sallai'yi görevlendirdi.
12 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, 12 resmi maçın ardından kaleyi korudu.
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın 14 yıl sonra takımdan ayrılmasıyla kaleye geçen Günay, ligin ilk 4 haftasında forma giydi. Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesiyle yedeğe çekilen 34 yaşındaki file bekçisi, 12 resmi karşılaşmanın ardından süre buldu.
655 GÜN SONRA GALATASARAY FORMASI
Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.
En son 6 Şubat 2024'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile yapılan maçta görev alan Kazımcan, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maçta görev aldı.
35 GÜN SONRA KADRODA
Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 35 gün sonra kadroya alındı.
Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim'de yapılan RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, 21 Ekim'deki antrenmanda sakatlandı. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan 35 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden kadroya girdi.
BARIŞ ALPER'E DESTEK
Galatasaray taraftarı, Trabzonspor ile yapılan son iç saha maçında tepki gören Barış Alper Yılmaz'a destek verdi.
Futbolcuları tek tek tribüne çağıran taraftarlar, Barış Alper için ekstra coşku gösterdi. Tribünlere giden Barış Alper'e, özellikle 1 Aralık'ta yapılacak Fenerbahçe derbisi hatırlatılarak moral verildi.
ICARDI'YE PLAKET
Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye, 100. resmi maç plaketi verildi.
Ligin 11. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Icardi'ye plaketi ve sırtında "100" yazan forma, başkan Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Tribünlerin büyük destek verdiği yıldız santrfor için kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalındı.
Taraftarlar, şarkıya büyük bir coşkuyla eşlik etti.
DEV SKORBORD FAALİYETE GEÇTİ
Galatasaray yönetimi, RAMS Park'taki değişikliklerine devam etti.
Sezon başında tribünler arasına 2 şerit halinde LED ekranlar yerleştiren sarı-kırmızılı kulüp, stadın içi ve dışındaki ışıklandırmaları da değiştirerek atmosferi daha etkileyici hale getirdi. LED ekranlardan ciddi bir reklam geliri elde eden Galatasaray, skorbordları da değiştirme çalışmalarına başladı.
İlk olarak değişimine başlanan Güney Tribünü üstündeki skorbord tamamlanarak faaliyete geçirildi. Eskisine göre 3 kat büyüyen (240 metrekare) skorbordda müsabaka bilgilerinin yanı sıra reklamlara da yer verilecek. Kulüp yönetimi, söz konusu ekranlarda yayımlanan reklamlardan da gelir elde etmeyi hedefliyor.
Galatasaray Kulübü, kısa zamanda Kuzey Tribünü'nde bulunan skorbordu da yenileyecek.
BASIN TRİBÜNÜ YENİLENDİ
Galatasaray Kulübü, 2011'de hizmete giren RAMS Park'ın basın tribününü yeniledi.
Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Sedat Artukoğlu'nun projesini üstlendiği yenileme sonucunda tribündeki masalar, ekranlar, elektrik tesisatı ve koltuklar değiştirildi. Tribünün iç kısmında bulunan basın çalışma alanı da şık ve modern bir hal aldı.
GÜRPÜZ KARDEŞLER RAKİP OLDU
Galatasaray'da forma giyen Gökdeniz Gürpüz ile Gençlerbirliği'nde top koşturan ağabeyi Göktan Gürpüz karşı karşıya geldi.
Futbola Almanya'da başlayan Gürpüz kardeşlerden büyük olanı Trabzonspor, küçüğü ise Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye geldi. Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyen Göktan ile Galatasaray'da devam eden Gökdeniz, maç kadrosunda yer alarak birbirine rakip oldu.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KADROSU
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadroda tek değişiklik yaptı.
Başkent temsilcisi, Galatasaray'a karşı Ricardo Velho, Thalisson, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Oğulcan Ülgün, Ayotomiwa Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Sekou Koita, Franco Tongya, M'baye Niang 11'i ile sahaya çıktı.
Konuk ekibin yedek kulübesinde ise Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Dal Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu yer aldı.
Volkan Demirel, ligde 2-1 kazandıkları RAMS Başakşehir maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Pedro Pereira yerine Thalisson'u sahaya sürdü.
GALATASARAY ETKİLİ BAŞLADI, DİREK!
Galatasaray, mücadeleye etkili başlayan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, 4. dakikada direği geçemedi.
Bu dakikada gelişen Galatasaray atağında Kazımcan'ın rakip ceza sahasına gönderdiği uzun taç atışında, Barış'ın kafa vuruşu direkten döndü.
GALATASARAY YİNE ETKİLİ GELDİ!
12. dakikada bu kez Davinson Sanchez'in pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Velho'yu geçemedi.
GALATASARAY'DA SAKATLIK!
üper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Mario Lemina, ilk dakikalarda bir sakatlık yaşadı.
Bir süre oyuna devam eden Lemina, 15. dakikada kendisini yere bıraktı. Mario Lemina, tedavisi sonrası oyuna devam edemedi.
Galatasaray'da Mario Lemina yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu.
GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ!
Gençlerbirliği, 22. dakikada M'Baye Niang ile Galatasaray karşısında golü buldu ve 1-0 öne geçti. Bu dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta kale ağzında boş kalan Niang, topu ağlara gönderdi.
BU KEZ GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SAKATLIK
Mücadelede Galatasaray'ın ardından Gençlerbirliği'nde de bir sakatlık yaşandı. Konuk ekipte sakatlanan Oğulcan Ülgün, 32. dakikada oyundan çıktı ve yerini Metehan Mimaroğlu'na bıraktı.
SINGO DA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da Mario Lemina'nın ardından Wilfried Singo da sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Galatasaray'da Singo yerine 41. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.
ICARDI, DİREĞİ GEÇEMEDİ!
Galatasaray'da sakatlanan Singo'nun yerine dahil olan Mauro Icardi, 43. dakikada direği geçemedi. Arjantinli futbolcu, soldan Barış Alper'in ortasında ceza sahasında iyi bir kafa vuruşu yaptı. Icardi'nin kafa vuruşu direkten geri döndü. Gençlerbirliği savunması bu topu uzaklaştıramadı, açısı daralan Icardi, bu kez röveşata ile şansını denedi. Bu top dışarıya gitti.
GALATASARAY GERİDE TAMAMLADI!
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.
YUSUF DEMİR OYUNDAN ÇIKTI!
Galatasaray'da Mario Lemina'nın sakatlığının ardından 17. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Demir, devre arasında yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN ÜST ÜSTE TEHLİKELER!
Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında ikinci yarıda üst üste tehlikeler yarattı.
51. dakikada Göktan'ın soldan getirdiği topta Tongya'nın yakın mesafeden vuruşu kaleci Günay'dan döndü.
54. dakikada ise ceza sahasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, arka direkteki Tongya'yı düşündü. Tongya'nın vuruşu yandan dışarıya gitti.
GALATASARAY'DAN EŞİTLİK GOLÜ!
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında 55. dakikada Mauro Icardi ile 1-1'lik eşitlik golünü buldu. Bu dakikada sol kanatta Barış Alper ile verkaç yapan Kazımcan Karataş, topla birlikte ceza sahasına girdi. Kazımcan, ön direkteki Mauro Icardi'yi gördü. Icardi, bekletmeden yaptığı vuruşla skora 1-1'lik denge getirdi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında 55'teki ilk golünün ardından 57. dakikada Barış Alper Yılmaz ile öne geçti. Bu dakikada hızlı gelişen atakta Mauro Icardi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Icardi'nin vuruşu kaleci Velho'dan döndü. Bu topu tamamlayan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı 2-1 öne taşıdı.
GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI
Gençlerbirliği, Galatasaray deplasmanında 60. dakikada 10 kişi kaldı. İlk yarıda Kazımcan Karataş ile tartışmasının ardından sarı kart gören Thalisson, ikinci yarıda Kazımcan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
GALATASARAY'DAN ÜÇÜNCÜ GOL
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında 66. dakikada İlkay Gündoğan ile üçüncü golü buldu. Bu dakikada soldan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında İlkay, istediği tek vuruşu yapamadı ancak bu top İlkay'da kaldı. Deneyimli futbolcu, yaptığı vuruşla Galatasaray'ı 3-1 öne taşıdı.
İKİNCİ GOL, FARK BİRE DÜŞTÜ!
Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında 77. dakikada Metehan Mimaroğlu ile ikinci golü buldu. Bu dakikada sağdan Samed Onur'un ortasında ceza sahasında boş kalan Metehan Mimaroğlu, yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.
UZATMA DAKİKALARINDA KIRMIZI
Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da Roland Sallai, kırmızı kart gördü.
Mücadelenin uzatma anlarında Roland Sallai, Gençlerbirliği'nden Zan Zuzek'e müdahalede bulundu.
Hakem Ozan Ergün, gelen uyarının ardından VAR'da pozisyonu izledi ve Sallai'ye kırmızı kart gösterdi.
Sallai, gördüğü kırmızı kartın ardından gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
GALATASARAY KAZANDI
Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
7. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane, pasını Lemina'ya aktardı. Ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Gabonlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.
11. dakikada Sanchez'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.
20. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol kanadından penaltı noktasına çevirdiği topa Sane, bekletmeden vuruşunu yaptı. Gençlerbirliği savunmasından dönen topa Yusuf Demir dokunmaya çalıştı. Kaleci Velho, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Aynı dakikada kalesini terk eden Günay'ın hatalı pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Niang bekletmeden vuruşunu yaptı. Abdülkerim Bardakcı, bu şuta penaltı noktası üzerinde müdahale ederek topu uzaklaştırdı.
22. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas çizgisi üzerinde topa dokunan Niang ağları havalandırdı.
41. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
43. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Gençlerbirliği'nden Zuzek'in uzaklaştırmak istediği topa sol çaprazda Icardi'nin dar açıdan yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Göktan Gürpüz, meşin yuvarlağı Tongya'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Günay topu kurtardı.
55. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol kanadında topla buluşan Kazımcan Karataş, bekletmeden meşin yuvarlağı ön direğe doğru çıkardı. Bu noktada bulunan Icardi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
57. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin pasıyla savunmada büyük bir boşluk yakalayan Icardi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza yayından vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu sağ çaprazda önünde bulan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-1
60. dakikada Thalisson ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, Abdülkerim Bardakcı'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kazımcan Karataş'a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
66. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde topu kontrol eden İlkay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1
72. dakikada İlkay'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin şutunda top yandan auta çıktı.
Aynı dakikada Sane'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Velho gole izin vermedi.
77. dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Samed Onur'un sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde Metehan Mimaroğlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2
90+4. dakikada Sallai kırmızı kart gördü. Rakip ceza sahasında Zuzek'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla saha kenarında pozisyonu izledikten sonra Sallai'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
Galatasaray, müsabakayı 3-2 kazandı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Suat Güz
Galatasaray: Günay Güvenç, Singo (Dk. 40 Icardi), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lemina (Dk. 16 Yusuf Demir-Dk. 46 İlkay Gundoğan), Torreira (Dk. 80 Arda Ünyay), Sane, Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz (Dk. 80 Ahmed Kutucu)
Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Oğulcan Ülgün (Dk. 33 Metehan Mimaroğlu), Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 76 Samed Onur), Koita (Dk. 76 Dilhan Demir), Tongya, Niang (Dk. 76 Onyekuru)
Goller: Dk. 22 Niang, Dk. 77 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Dk. 55 Icardi, Dk. 57 Barış Alper Yılmaz, Dk. 66 İlkay Gundoğan (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Dk. 60 Thalisson (Gençlerbirliği), Dk. 90+4 Sallai (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 33 Kazımcan Karataş, Dk. 84 İlkay Gündoğan (Galatasaray), Dk. 79 Dilhan Demir (Gençlerbirliği)
