Galatasaray'dan evinde dev seri

Galatasaray, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u yenerek evinde kaybetmeme serisini 28 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'dan evinde dev seri
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25 Ocak 2024 23:15
İstanbulspor'u sahasında yenen Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 28 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 26 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

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