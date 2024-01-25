Galatasaray'dan evinde dev seri

İstanbulspor'u sahasında yenen Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 28 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 26 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 26 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.