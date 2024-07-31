Galatasaray'dan 1. Lig'e gitti!

Galatasaray, Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Işık Kaan Arslan'ın transferi konusunda Boluspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Galatasaray altyapısında yetişen 23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezonu Van Spor FK'de geçirdi. Işık Kaan daha önce de Sarıyer, Ergene ve Fethiye'de kiralık olarak forma giydi. Genç oyuncu Galatasaray A Takımı formasını sadece 2 kez giyebildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Işık Kaan Arslan'ın transferi konusunda Boluspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Galatasaray altyapısında yetişen 23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezonu Van Spor FK'de geçirdi. Işık Kaan daha önce de Sarıyer, Ergene ve Fethiye'de kiralık olarak forma giydi. Genç oyuncu Galatasaray A Takımı formasını sadece 2 kez giyebildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU