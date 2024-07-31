Galatasaray'dan 1. Lig'e gitti!

Galatasaray, Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu açıkladı.

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Galatasaray'dan 1. Lig'e gitti!
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31 Temmuz 2024 18:47
Son güncelleme 31 Temmuz 2024 19:00
Galatasaray, Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Işık Kaan Arslan'ın transferi konusunda Boluspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Galatasaray altyapısında yetişen 23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezonu Van Spor FK'de geçirdi. Işık Kaan daha önce de Sarıyer, Ergene ve Fethiye'de kiralık olarak forma giydi. Genç oyuncu Galatasaray A Takımı formasını sadece 2 kez giyebildi.

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