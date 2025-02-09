Galatasaray Daikin, Aydın BŞB karşısında zorlanmadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Galatasaray Daikin, Aydın BŞB karşısında zorlanmadı
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09 Şubat 2025 17:42
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligde 14. galibiyetini alırken Aydın BŞB 13. yenilgisini aldı. 
 Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berka Buse Özden, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Defne Başyolcu (İrem Nur Öztürk, Gizem Cerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Seher Aksoy, Cansu Aydınoğulları)

Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Carutasu, İlkin Aydın, Bongaerts (Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Loana)

Setler: 25-23, 07-25, 20-25, 20-25

Süre: 115 dakika (32, 22, 29, 32)

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