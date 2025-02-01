Galatasaray'da yeni hedef Jaka Bijol

Strahinja Pavlovic'ten istediği yanıtı alamayan Galatasaray, gözünü Jaka Bijol'e çevirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da yeni hedef Jaka Bijol
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01 Şubat 2025 10:23
Okan Buruk'un yeni sistemi için savunmaya takviye arayışına geçen Galatasaray, çok sayıda oyuncuyla görüşmeye devam ediyor.

PAVLOVIC OLMADI

Morata'nın ardından Milan'ın bir başka yıldızı Pavlovic için de devrede olan Sarı-Kırmızılılar genç savunmacıyı ikna edemeyince tekrar alternatif isimlere yöneldi.

YENİ HEDEF BIJOL

Aslan'ın radarına takılan son stoper Udinese'den Jaka Bijol oldu. Galatasaray 25 yaşındaki 1.90'lık Sloven futbolcu için kesenin ağzını açmış durumda. Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Bijol'ün bonservisiyle alınması düşünülüyor.

KOLAY OLMAYACAK

Udinese ise düzenli olarak takımın formasını giyen genç savunmacıyı çok da kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar Bijol dışında da çok geniş bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.



 
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