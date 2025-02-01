Galatasaray'da yeni hedef Jaka Bijol

Okan Buruk'un yeni sistemi için savunmaya takviye arayışına geçen Galatasaray, çok sayıda oyuncuyla görüşmeye devam ediyor.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
PAVLOVIC OLMADI
Morata'nın ardından Milan'ın bir başka yıldızı Pavlovic için de devrede olan Sarı-Kırmızılılar genç savunmacıyı ikna edemeyince tekrar alternatif isimlere yöneldi.
YENİ HEDEF BIJOL
Aslan'ın radarına takılan son stoper Udinese'den Jaka Bijol oldu. Galatasaray 25 yaşındaki 1.90'lık Sloven futbolcu için kesenin ağzını açmış durumda. Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Bijol'ün bonservisiyle alınması düşünülüyor.
KOLAY OLMAYACAK
Udinese ise düzenli olarak takımın formasını giyen genç savunmacıyı çok da kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar Bijol dışında da çok geniş bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
PAVLOVIC OLMADI
Morata'nın ardından Milan'ın bir başka yıldızı Pavlovic için de devrede olan Sarı-Kırmızılılar genç savunmacıyı ikna edemeyince tekrar alternatif isimlere yöneldi.
YENİ HEDEF BIJOL
Aslan'ın radarına takılan son stoper Udinese'den Jaka Bijol oldu. Galatasaray 25 yaşındaki 1.90'lık Sloven futbolcu için kesenin ağzını açmış durumda. Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Bijol'ün bonservisiyle alınması düşünülüyor.
KOLAY OLMAYACAK
Udinese ise düzenli olarak takımın formasını giyen genç savunmacıyı çok da kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar Bijol dışında da çok geniş bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.