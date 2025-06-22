Galatasaray'da yaprak dökümü yaşanıyor!

Yeni sezon öncesinde Galatasaray Basketbol Takımı, kadrosundaki oyuncularıyla yollarını ayırmaya devam ediyor.



Galatasaray, Angel Delgado ve Roberts Blumbergs ile yollarını ayırdığını açıkladı



Sarı-kırmızılı ekip, Angel Delgado ve Robert Blumbergs'in ayrılığını şöyle açıkladı;



"2024/25 sezonu başında takımımıza katılan Angel Delgado ve Roberts Blumbergs'e Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."



