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Galatasaray'da yaprak dökümü yaşanıyor!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Angel Delgado ve Robert Blumbergs ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı ekip, emeklerinden dolayı iki oyuncuya da teşekkürlerini iletti.

calendar 22 Haziran 2025 18:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da yaprak dökümü yaşanıyor!
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Yeni sezon öncesinde Galatasaray Basketbol Takımı, kadrosundaki oyuncularıyla yollarını ayırmaya devam ediyor.

Galatasaray, Angel Delgado ve Roberts Blumbergs ile yollarını ayırdığını açıkladı

Sarı-kırmızılı ekip, Angel Delgado ve Robert Blumbergs'in ayrılığını şöyle açıkladı;

"2024/25 sezonu başında takımımıza katılan Angel Delgado ve Roberts Blumbergs'e Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."


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