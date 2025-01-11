Galatasaray'da transfer ayrılığa bağlı!

Galatasaray, Nottingham Forest forması giyen sağ bek Ola Aina'yı gündemine aldı. Sarı kırmızılı takımda transfer ayrılığa bağlı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da transfer ayrılığa bağlı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2025 09:37
Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz için yaptığı teklifi geri çeviren Galatasaray, İngiliz ekibinin sağ beki Ola Aina'ya kanca attı.

KURTARICI OLABİLİR

Bu sezon formunun zirvesinde olan Nijeryalı futbolcu, Jelert'te hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılıların kurtarıcısı olabilir.

OSIMHEN'DEN BİLGİ ALDI

Nottingham Forest ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ola Aina, milli takımdan arkadaşı Osimhen'den bilgi aldı.

TRANSFER AYRILIĞA BAĞLI

28 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giymeye hazır. Ara transferde önceliği hücum oyuncusuna veren sarı-kırmızılılarda sağ bek takviyesi Jelert'e bağlı.

9 milyon Euro yatırım yapılan Danimarkalı isim zarar etme pahasına satılırsa, Ola Aina için şartlar zorlanacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery