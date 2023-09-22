Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Kopenhag karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada geri dönüşe imza atarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım ara vermeden Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada kadroda önemli rotasyon yapacak.
Cim-Bom'da teknik heyet kadroda geniş çaplı değişim için düğmeye bastı. Şampiyonlar Ligi serüvenine evindeki 2-2'lik Kopenhag beraberliğiyle başlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk cumartesi günü oynayacakları Rams Başakşehir maçına farklı bir 11'le çıkmanın hesaplarını yapıyor.
TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK
Dünkü antrenmanda yenilenme çalışması gerçekleştiren ve Başakşehir maçına sadece bu akşam yapacağı taktik antrenmanla hazırlanacak Aslan'da, Buruk'un hem bazı formsuzluklar hem de takımın daha diri olması hedefiyle taşları yerinden oynatacağı öğrenildi.
SANCHEZ İLK 11'E
Buna göre sarı-kırmızılı teknik adamın savunmada Kopenhag maçında iyi oynamayan Victor Nelsson'un yerine Davinson Sanchez'e ilk 11'de forma vermeyi düşündüğü bildirildi. Buruk'un sol bekte ise Angelino-Kazımcan değişikliğine imza atacağı ifade edildi.
DEMİRBAY'IN YERİNE OLIVEIRA
Galatasaray'da orta saha kurgusunda da değişiklik bekleniyor. Okan Buruk, Torreira'nın partneri olarak da Kerem Demirbay yerine Oliveira'ya şans vermeyi planlıyor. Buruk'un Kopenhag maçının iyileri arasında yer alan Tete'yi Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'le ödüllendireceği belirtildi. Cim-Bom'da Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi de yine sahadaki yerlerini alacaklar. Teknik heyetin, Kopenhag maçıyla sahalara dönen ve Tete'ye yaptığı asistle alkışlanan Zaha'ya ise en az 45 dakika şans vereceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım ara vermeden Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada kadroda önemli rotasyon yapacak.
Cim-Bom'da teknik heyet kadroda geniş çaplı değişim için düğmeye bastı. Şampiyonlar Ligi serüvenine evindeki 2-2'lik Kopenhag beraberliğiyle başlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk cumartesi günü oynayacakları Rams Başakşehir maçına farklı bir 11'le çıkmanın hesaplarını yapıyor.
TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK
Dünkü antrenmanda yenilenme çalışması gerçekleştiren ve Başakşehir maçına sadece bu akşam yapacağı taktik antrenmanla hazırlanacak Aslan'da, Buruk'un hem bazı formsuzluklar hem de takımın daha diri olması hedefiyle taşları yerinden oynatacağı öğrenildi.
SANCHEZ İLK 11'E
Buna göre sarı-kırmızılı teknik adamın savunmada Kopenhag maçında iyi oynamayan Victor Nelsson'un yerine Davinson Sanchez'e ilk 11'de forma vermeyi düşündüğü bildirildi. Buruk'un sol bekte ise Angelino-Kazımcan değişikliğine imza atacağı ifade edildi.
DEMİRBAY'IN YERİNE OLIVEIRA
Galatasaray'da orta saha kurgusunda da değişiklik bekleniyor. Okan Buruk, Torreira'nın partneri olarak da Kerem Demirbay yerine Oliveira'ya şans vermeyi planlıyor. Buruk'un Kopenhag maçının iyileri arasında yer alan Tete'yi Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'le ödüllendireceği belirtildi. Cim-Bom'da Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi de yine sahadaki yerlerini alacaklar. Teknik heyetin, Kopenhag maçıyla sahalara dönen ve Tete'ye yaptığı asistle alkışlanan Zaha'ya ise en az 45 dakika şans vereceği aktarıldı.