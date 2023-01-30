Galatasaray'da tarihi serinin sırrı ince detaylarda!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında aldığı galibiyetle son dönemdeki etkili performansını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tarih yazıyor.



Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan sarı-kırmızılılar, yaz aylarında yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubu bazında değişime gitmişti. Dursun Özbek yönetimi, takımı Okan Buruk'a emanet ederken kadro da büyük ölçüde değişmişti.



İlk 11'i büyük ölçüde değiştiren Galatasaray sezona sendeleyerek başlasa da ilk milli aradan sonra yükselişe geçti. Takımın omurgasını oturtan Buruk ve kurmayları ince detaylarla sarı-kırmızılıların performansını hafta hafta yukarıya çekti.



DÖNÜM NOKTASI KAYSERİSPOR DEPLASMANI OLDU



İlk dört haftada iki maçta puan kaybeden Galatasaray için dönüm noktası da Kayserispor mücadelesi oldu. Zorlu deplasmanda Icardi, Mertens, Mata ve Yunus'u ilk kez aynı anda sahaya süren Buruk, takımın fiziksel açıdan rakibe yanıt verememesi sonrasında ise değişime gitti.



HER ŞEY ÖN BÖLGEDEN BAŞLIYOR



Bu mücadeleden sonra orta saha merkezinde mümkün olduğunca Lucas Torreira ve Sergio Oliveira ikilisine görev veren Buruk ve kurmayları, takımın fizik kalitesini de hafta hafta yukarıya çekti.



Oyuncular fiziksel açıdan çıkışa geçmesiyle birlikte ön bölgede daha agresif yapıya bürünen sarı-kırmızılıların oyunundaki yükseliş de yine ön bölgeden başladı.



Rakibe yapılacak baskının boyunu uzatan sarı-kırmızılılar, savunmada aldığı risklere rağmen ön bölge presinden vazgeçmedi. Ön bölge presinin oturmasıyla birlikte topu geri kazanma süresi de azalan Galatasaray'ın oyunu da meyvelerini vermeye başladı.



MERTENS YENİDEN DOĞDU



Rakibi daha önde karşılayarak oyun kurulumunu engellemeye çalışan sarı-kırmızılıların bu alışkanlığı her geçen hafta daha da otururken savunmanın daha önde çıkması da Mertens'in işine yaradı.



Takım boyunun kısalmasıyla birlikte topla, rakip kaleye daha yakın bölgede buluşan Belçikalı yıldızın verimi de artışa geçti. Galatasaray'ın ilk 10 maçında sadece bir gol atan 35 yaşındaki yıldız, son yedi maçında ise 3 üç 2 asistlik performans sergiledi.



TAÇ VE DURAN TOPLARDAN ÜRETMEYE BAŞLADI



Galatasaray set ve geçiş hücumlarından gol bulduğu gibi duran top ve taç atışlarından da skor üretmeye başladı. Son yıllarda köşe vuruşlarından çok az skor kaydeden sarı-kırmızılılarda Buruk'un yardımcıları İrfan Saraloğlu ve Ismael Garcia Gomez'in çizdiği duran top setleriyle kornerlerden gol bulmaya başladı.



Sargon Duran'dan taç atışlarında yardım alan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde ise taç atışı sonrasında kazanılan köşe vuruşuyla perdeyi açtı ve derbide skor üstünlüğünü ele alarak maçın da gidişatını değiştirdi.



DEPLASMAN PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR



Galatasaray, son yıllarda kötü bir grafik çizdiği deplasman maçlarında bu sezon farklı bir performans ortaya koyuyor.



Süper Lig'de bu sezon konuk olarak çıktığı 11 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve sadece birini kaybeden sarı-kırmızılı ekip, hanesine 26 puan yazdırdı.



Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 19 maçta ise sadece 4 galibiyet elde etmişti. 7 maçı berabere bitiren ve rakiplerine dış sahada 8 kez mağlup olan Galatasaray, söz konusu maçlarda 19 puan alabilmişti.



DIŞ SAHADAKİ GOL BEKLENTİSİ 1'İN ALTINDA



10 maçlık galibiyet serisinde Fatih Karagümrük, Başakşehir, Sivasspor, Fenerbahçe ve Giresunspor deplasmanlarına çıkan sarı-kırmızılılar, söz konusu beş maç arasında sadece Sivasspor'a 1.69'luk gol beklentisi imkanı tanıdı.



Okan Buruk ve öğrencileri diğer tüm maçlarda rakibi 1 gol beklentisinin altında tuttu. Bu sezon savunma performansıyla da dikkati çeken Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı unvanına sahip.



Sarı-kırmızılı takım ligde çıktığı 20 maçta rakip ağları 42 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü. Galatasaray, ligdeki 20 maçın 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı.



Sarı-kırmızılı ekip, özellikle son 4 maçta hücumda ve savunmada etkili performansıyla dikkati çekti. Söz konusu dönemde Fenerbahçe maçını 3-0, Atakaş Hatayspor ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarını 4-0'lık skorlarla kazanan Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, bu 4 maçta 13 gol atarken, kalesinde sadece bir gol gördü.



OYUNCULAR DEĞİŞSE DE ANLAYIŞ AYNI KALIYOR



Dünya Kupası sonrasında hem sakatlık hem de cezalarla boğuşan Galatasaray'da oyuncular değişse de anlayış aynı kaldı. Savunma ikilisinin önünde Berkan, savunmada Abdülkerim yerine Emin, solda zaman zaman Dubois oynasa da oyun aynı kaldı.



BURUK'UN DOKUNUŞU...



Galatasaray'ın yükselişindeki diğer bir sır ise Okan Buruk'un oyunculara yaklaşımı... Florya'da özlenen birlik ve beraberliği sağlayan Buruk, oyuncularına sıkı çalışma programı verse de onların rahat edeceği ortamı da hazırlamış durumda.



Oliveira ve Icardi'nin sakatlandıkları süreçte ülkelerine gitmesinin önünü açan Buruk, zaman zaman eleştirilen izin kararlarıyla da oyuncuların yenilenmelerini sağlıyor. Buruk, oyuncularla bire bir iletişimleriyle de onların performansını yukarıya çekiyor.



Antrenmanları daha neşeli hale getiren ve oyuncuların çalışırken eğlenmesini de sağlayan Buruk, Fransızca bilen oyuncularla bazı zamanlar bire bir iletişime geçerek aralarındaki bağı da kuvvetlendiriyor.



OKAN BURUK REKOR KIRIYOR



Teknik direktör Okan Buruk idaresinde Spor Toto Süper Lig'de 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bu başarısıyla yeni rekorlara imza attı.



Süper Lig'in, profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959'dan itibaren resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında ulaştığı 13 maçlık galibiyet serisini egale eden sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda lig tarihinde bir sezon içerisinde ilk kez üst üste 10 maç kazanma başarısı gösterdi.



Okan Buruk, Galatasaray'da da 13 maçlık galibiyet serisiyle Mustafa Denizli'nin rekoruna ortak olurken, ligde de bir sezon içinde en uzun galibiyet serisi yaşayan ilk teknik direktör de oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ