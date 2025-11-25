24 Kasım
Galatasaray'da Singo planları sakatlıkla bozuldu

Avrupa'dan dev tekliflerin beklendiği Wilfried Singo, sol arka adale sakatlığı nedeniyle en az bir ay sahalardan uzak kalacak; ara transfer için düşünülen vitrin fırsatı kaçtı.

calendar 25 Kasım 2025 08:35 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 08:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo için yapılan planlar bozuldu. 
 
Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki Fildişili savunmacının sözleşmesine 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koyarak özellikle devre arasında Avrupa'dan gelecek yüksek teklifler için hazırlıklıydı.
 
PLANLAR ALT ÜST OLDU
 
Liverpool maçındaki başarılı performansıyla birçok Avrupalı scoutun dikkatini çeken Singo'nun ara transfer döneminde "cazip teklifler" almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak yıldız oyuncu, kısa sürede ikinci ciddi sakatlığını yaşayarak planları altüst etti.
 
Sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo'nun en az bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu gelişme, oyuncunun ara transfer döneminde vitrine çıkmasını ve beklenen piyasa değerini artırmasını zora soktu.

Galatasaray cephesinde Singo'nun dönüş sürecinin yakından takip edileceği, sağlık durumunun ise planlamalarda belirleyici olacağı ifade ediliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
