Galatasaray'da Singo planları sakatlıkla bozuldu

Galatasaray 'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo için yapılan planlar bozuldu.

Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki Fildişili savunmacının sözleşmesine 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koyarak özellikle devre arasında Avrupa'dan gelecek yüksek teklifler için hazırlıklıydı.

PLANLAR ALT ÜST OLDU

Liverpool maçındaki başarılı performansıyla birçok Avrupalı scoutun dikkatini çeken Singo'nun ara transfer döneminde "cazip teklifler" almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak yıldız oyuncu, kısa sürede ikinci ciddi sakatlığını yaşayarak planları altüst etti.

Sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo'nun en az bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu gelişme, oyuncunun ara transfer döneminde vitrine çıkmasını ve beklenen piyasa değerini artırmasını zora soktu.





Galatasaray cephesinde Singo'nun dönüş sürecinin yakından takip edileceği, sağlık durumunun ise planlamalarda belirleyici olacağı ifade ediliyor.