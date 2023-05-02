Galatasaray'da sıkıntılı günler!

Süper Lig'in açık ara şampiyonluk favorisi olarak görülen Galatasaray, 32. Hafta sonunda avantajını koruyamadı, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.



Ligin 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 6 puanla önünde olduğu Fenerbahçe'nin de İstanbulspor ile aynı skorla berabere kalmasıyla farkı korudu. Ancak 10 puan önünde olduğu üçüncü Beşiktaş'ın kayıpsız geçtiği haftada fark 8'e düştü.



Cimbom, ligin 32. haftasında yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş'a konuk oldu. Derbiyi 3-1 kazanan bir maçı fazla Beşiktaş, rakibine 3 puan daha yaklaştı.



PUAN DURUMU DEĞİŞİYOR



Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönmesiyle Galatasaray ile arasındaki fark 3'e indi. Aslan, son 2 haftada 5, son 6 haftada ise 8 puan kaybetti.



Süper Lig'in kalan son 6 haftasında 5 maç yapacak. Son 6 haftalık periyoda 3 puan farkla önde giriyor. Ancak hükmen galibiyetler eklendiğinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanları eşitleniyor (73).



Bu durum da sarı- kırmızılı camiada endişeleri artırıyor. Beşiktaş derbisine kadar taraftarlardan tam destek alan teknik direktör Okan Buruk bu kez oyuncu tercihleri ve değişiklikleri başta eleştirilen tarafta yer almaktan kurtulamadı.



"SAKİN OL, TAKIMA GÜVEN!"



Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Galatasaray Kulübü'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sakin ol, takıma güven. Şampiyon Cimbom yazdıracağız" ifadesi kullanıldı ve taraftarlara destek çağrısı yaptı.



Galatasaray'ın şampiyonluk olasılıkları



Fotomaç'ın haberine göre, derbiye kadar iki takım da kayıpsız gider, Galatasaray, Fenerbahçe'ye 2 farklı yenilse bile şampiyon... 2 maç kaybedip, Fenerbahçe dahil 3 maçı kazanırsa şampiyon. İlk 3 maç berabere, F.Bahçe dahil son 2 maçını kazanırsa şampiyon... İlk 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alırsa derbide beraberlik yetiyor.



