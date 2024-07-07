Galatasaray'da Sergio Oliveira çıkmazı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolculardan biri olarak gösterilen Sergio Oliveira ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki Portekizli oyuncuyla fesih için görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Sergio Oliveira çıkmazı
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07 Temmuz 2024 12:55
Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolculardan biri olarak gösterilen Sergio Oliveira ile yolların ayrılması planlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki Portekizli oyuncuyla fesih için görüşmelerine devam ediyor.

PARANIN TAMAMINI İSTEDİ

Cimbom'da senelik 2.75 milyon euro gelir elde eden Oliveira, yol ayrımı için bu paranın tamamını istedi.

G.SARAY, 1 MİLYON 450 BİN EURO ÖNERDİ

Sarı-Kırmızılılar ise 1 milyon 450 bin euro önerdi. Taraflar arasında şimdilik bir uzlaşma sağlanamadığı ve önümüzdeki günlerde Oliveira'nın menajeriyle bir görüşme daha yapılacağı ifade edildi.



GEÇEN SEZON NE YAPTI?

2 yıl daha kontratı bulunan futbolcu geçen sezon çıktığı 24 maçta 2 gol, 2 asist kaydetti.  

 
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