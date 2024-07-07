Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolculardan biri olarak gösterilen Sergio Oliveira ile yolların ayrılması planlanıyor.
Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki Portekizli oyuncuyla fesih için görüşmelerine devam ediyor.
PARANIN TAMAMINI İSTEDİ
Cimbom'da senelik 2.75 milyon euro gelir elde eden Oliveira, yol ayrımı için bu paranın tamamını istedi.
G.SARAY, 1 MİLYON 450 BİN EURO ÖNERDİ
Sarı-Kırmızılılar ise 1 milyon 450 bin euro önerdi. Taraflar arasında şimdilik bir uzlaşma sağlanamadığı ve önümüzdeki günlerde Oliveira'nın menajeriyle bir görüşme daha yapılacağı ifade edildi.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
2 yıl daha kontratı bulunan futbolcu geçen sezon çıktığı 24 maçta 2 gol, 2 asist kaydetti.
Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki Portekizli oyuncuyla fesih için görüşmelerine devam ediyor.
PARANIN TAMAMINI İSTEDİ
Cimbom'da senelik 2.75 milyon euro gelir elde eden Oliveira, yol ayrımı için bu paranın tamamını istedi.
G.SARAY, 1 MİLYON 450 BİN EURO ÖNERDİ
Sarı-Kırmızılılar ise 1 milyon 450 bin euro önerdi. Taraflar arasında şimdilik bir uzlaşma sağlanamadığı ve önümüzdeki günlerde Oliveira'nın menajeriyle bir görüşme daha yapılacağı ifade edildi.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
2 yıl daha kontratı bulunan futbolcu geçen sezon çıktığı 24 maçta 2 gol, 2 asist kaydetti.