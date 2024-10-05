Galatasaray, bu sezon ligde ve Avrupa'da adeta savunma yapmayı unuttu.



Cim-Bom, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 8 kez topu ağlarında gördü.



Sarı-Kırmızılılar sadece Çaykur Rizespor karşısında gol yemedi.



AVRUPA'DA KALESİNDE 7 GOL GÖRDÜ



Galatasaray, Avrupa kulvarındaki 4 maçta ise 7 gole engel olamadı. Geride kalan 2 sezonda yaptığı savunmayla dikkat çeken Sarı Kırmızılıların bu performansı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk yoğun eleştiri alıyor.



Buruk'un "Savunma yapmaya odaklanmamız lazım" sözü dikkat çekti.







