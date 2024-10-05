Galatasaray, bu sezon ligde ve Avrupa'da adeta savunma yapmayı unuttu.
Cim-Bom, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 8 kez topu ağlarında gördü.
Sarı-Kırmızılılar sadece Çaykur Rizespor karşısında gol yemedi.
AVRUPA'DA KALESİNDE 7 GOL GÖRDÜ
Galatasaray, Avrupa kulvarındaki 4 maçta ise 7 gole engel olamadı. Geride kalan 2 sezonda yaptığı savunmayla dikkat çeken Sarı Kırmızılıların bu performansı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk yoğun eleştiri alıyor.
Buruk'un "Savunma yapmaya odaklanmamız lazım" sözü dikkat çekti.
Galatasaray'da savunma alarm veriyor!
Galatasaray, bu sezon savunmada zayıf kaldı. Süper Lig'de 7 maçta 8 gol yiyen takım, Avrupa'da ise 4 maçta 7 gol yedi.
05 Ekim 2024 10:41
Galatasaray, bu sezon ligde ve Avrupa'da adeta savunma yapmayı unuttu.
Galatasaray
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