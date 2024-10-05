Galatasaray'da savunma alarm veriyor!

Galatasaray, bu sezon savunmada zayıf kaldı. Süper Lig'de 7 maçta 8 gol yiyen takım, Avrupa'da ise 4 maçta 7 gol yedi.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da savunma alarm veriyor!
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05 Ekim 2024 10:41

Galatasaray, bu sezon ligde ve Avrupa'da adeta savunma yapmayı unuttu.

Cim-Bom, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 8 kez topu ağlarında gördü.

Sarı-Kırmızılılar sadece Çaykur Rizespor karşısında gol yemedi.

AVRUPA'DA KALESİNDE 7 GOL GÖRDÜ

Galatasaray, Avrupa kulvarındaki 4 maçta ise 7 gole engel olamadı. Geride kalan 2 sezonda yaptığı savunmayla dikkat çeken Sarı Kırmızılıların bu performansı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk yoğun eleştiri alıyor.

Buruk'un "Savunma yapmaya odaklanmamız lazım" sözü dikkat çekti.



 
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