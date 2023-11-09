Galatasaray'da Sacha Boey yine herkesi büyüledi!

Fransız yıldız, muhteşem performansını Şampiyonlar Ligi'ne de taşımayı başardı. Kopenhag maçında gol atan, Manchester United ve ilk Bayern Münih maçında yıldızlara adım attırmayan Boey, dün de sahanın en iyilerinden biri oldu.Karşısında dünyanın en etkili kanat oyuncularından Leroy Sane ile en hızlı beklerinden Davies olmasına rağmen 23 yaşındaki futbolcu yine hatasıza yakın bir performans sergiledi.Sacha Boey, özellikle savunmada çok dikkatliydi, Sane'ye adeta adım attırmadı. Fransız sağ bek, Bayern Münih ataklarında kritik müdahaleler yaptı.Statta, Avrupa'nın büyük liglerinden gözlemcilerin olduğu ve Boey'u yakından takip ettikleri öğrenildi. Yıldız futbolcu uzun süredir devam ettirdiği müthiş performansının ardından tekrar heyecanla Fransa Milli Takımı'ndan gelecek davet haberini bekliyor.