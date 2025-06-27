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Galatasaray'da Petrovic için teklif haftaya!

Galatasaray, kaleci transferi için Chelsea'den hedefine aldığı Djordje Petrovic için resmi teklif haftaya sunulacak.

calendar 27 Haziran 2025 09:13
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Petrovic için teklif haftaya!
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Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında transfer gündeminde ilk sıraya kaleci takviyesini koyan Galatasaray'ın gözdesi Djordje Petrovic... 

Leroy Sane'ye imzayı attırdıktan sonra kaleci takviyesi için uğraşan sarı kırmızılılar, Barcelona'dan Ter Stegen için girişimler yapsa da asıl hedefi bonservisi Chelsea'de olan Petrovic.

Bu transfer için temsilci üzerinden Chelsea Kulübü ile masaya oturan sarı kırmızılılar, 25 milyon avroluk bir taleple karşılaştı. Buna karşı da çözüm formülünü hazırladı.



GÖRÜŞME HAFTAYA

Petrovic'in 25 yaşında olması ve Muslera'ya benzer bir hikâye düşüncesinde olan sarı kırmızılılar önümüzdeki hafta resmî teklifini sunacak. Premier Lig'den de talipleri olan Petrovic için Galatasaray, Chelsea'ye toplam 20 milyon avroluk bir paket sunacak.

PETROVIC, G.SARAY'A SICAK BAKIYOR

Sarı kırmızılılar limit problemine takılmamak için 5 milyon avro ilk sezon kiralama bedeli ve 15 milyon avro satın alma opsiyonu ile Chelsea ile anlaşma zemini arayacak. Ki oyuncunun da sarı kırmızılı takıma sıcak bakması el güçlendiriyor.




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