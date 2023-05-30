Galatasaraylıların aylardır beklediği şampiyonluk için son 90 dakika…
Lider sarı-kırmızılı takım deplasmanda Ankaragücü karşısında büyük zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. Kenetlenen futbolcular, galibiyetten başka bir seçeneği akıllarından bile geçirmiyor. "Mayıslar bizimdir" sloganıyla taraftarını havaya sokan sarı-kırmızılı ekipte bu mücadelenin teknik direktör Okan Buruk için de çok ayrı bir önemi bulunuyor.
AYAĞI KIRIK OLDUĞU İÇİN OYNAMADI
Genç çalıştırıcı, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı. O gün ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk, bu kez Aslan'ın hocası olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaşmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, 1992-1993 sezonunun son maçında Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.
Lider sarı-kırmızılı takım deplasmanda Ankaragücü karşısında büyük zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. Kenetlenen futbolcular, galibiyetten başka bir seçeneği akıllarından bile geçirmiyor. "Mayıslar bizimdir" sloganıyla taraftarını havaya sokan sarı-kırmızılı ekipte bu mücadelenin teknik direktör Okan Buruk için de çok ayrı bir önemi bulunuyor.
AYAĞI KIRIK OLDUĞU İÇİN OYNAMADI
Genç çalıştırıcı, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı. O gün ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk, bu kez Aslan'ın hocası olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaşmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, 1992-1993 sezonunun son maçında Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.