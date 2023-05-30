Galatasaray'da Okan Buruk'un 30 yıllık rüyası!

Galatasaray'da futbolcu olarak ilk şampiyonluğunu 30 yıl önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşayan Okan Buruk, aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'un 30 yıllık rüyası!
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30 Mayıs 2023 09:57
Galatasaraylıların aylardır beklediği şampiyonluk için son 90 dakika…

Lider sarı-kırmızılı takım deplasmanda Ankaragücü karşısında büyük zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. Kenetlenen futbolcular, galibiyetten başka bir seçeneği akıllarından bile geçirmiyor. "Mayıslar bizimdir" sloganıyla taraftarını havaya sokan sarı-kırmızılı ekipte bu mücadelenin teknik direktör Okan Buruk için de çok ayrı bir önemi bulunuyor.

AYAĞI KIRIK OLDUĞU İÇİN OYNAMADI

Genç çalıştırıcı, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı. O gün ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk, bu kez Aslan'ın hocası olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaşmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, 1992-1993 sezonunun son maçında Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı. 

 
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