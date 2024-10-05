Galatasaray'da Okan Buruk'tan acil toplantı!

Süper Lig'de derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendikten sonra Avrupa Ligi'ne de evinde yine 3-1'lik PAOK zaferiyle başlayan Galatasaray, sonrasında beklenmedik bir düşüş yaşadı.
Ligde Kasımpaşa karşısında 3-0'lık avantajını koruyamayan ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'daki ikinci sınavında kendisinden her anlamda çok düşük seviyede olan Rigas Skola ile 2-0'dan 2-2 berabere kaldı.
RFS CEPHESİNDE BÜYÜK SEVİNÇ
Avrupa Ligi'nin yeni formatında futbol otoritelerinin averaj takımı olarak gördüğü Rigas Skola, ilk maçında Rumen ekibi FCSB'ye 4-1 yenildikten sonra Galatasaray karşısında 2-0'dan geri dönüp, karşılaşmayı 2-2 bitirmişti. Avrupa'daki ilk puanını temsilcimizden alan Rigas, mücadele sonrasında sosyal medya hesabından, "Kendi sahamızda Türkiye şampiyonu Galatasaray'a karşı Avrupa Ligi'nde ilk tarihi puanımızı kazanmayı başardık! Harika desteğiniz için tüm taraftarlarımıza teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.
GALATASARAY'DA ALARM
RFS karşısında alınan 2-2'lik beraberlik sonrası Galatasaray'da teknik heyet harekete geçti. Eleştiri oklarının çevrildiği teknik direktör Okan Buruk'un takımıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptığı öğrenildi.
ÖZEL OLARAK DA GÖRÜŞTÜ!
Özellikle performans anlamında düşük olan Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Michy Batshuayi ve Elias Jelert gibi isimlerle özel olarak görüşen Buruk'un, oyuncularından kendilerine gelmelerini istediği bildirildi.
'SKORU BULMAMIZA RAĞMEN'
Bir an önce takımı eski seviyesine ulaştırmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, "Önde baskı yapan bir takımız. Arkada da riskler alan bir takımımız; ama eşleşmelerde daha başarılı olmamız gerek. Golle başladık, iki sıfırı da yakaladık. Burada şikayet edeceğimiz hiçbir şey yoktu. Bahaneye gerek yok. Bizim hatamız ve en kısa zamanda bunları düzelterek, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.
Ligde Kasımpaşa karşısında 3-0'lık avantajını koruyamayan ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'daki ikinci sınavında kendisinden her anlamda çok düşük seviyede olan Rigas Skola ile 2-0'dan 2-2 berabere kaldı.
RFS CEPHESİNDE BÜYÜK SEVİNÇ
Avrupa Ligi'nin yeni formatında futbol otoritelerinin averaj takımı olarak gördüğü Rigas Skola, ilk maçında Rumen ekibi FCSB'ye 4-1 yenildikten sonra Galatasaray karşısında 2-0'dan geri dönüp, karşılaşmayı 2-2 bitirmişti. Avrupa'daki ilk puanını temsilcimizden alan Rigas, mücadele sonrasında sosyal medya hesabından, "Kendi sahamızda Türkiye şampiyonu Galatasaray'a karşı Avrupa Ligi'nde ilk tarihi puanımızı kazanmayı başardık! Harika desteğiniz için tüm taraftarlarımıza teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.
GALATASARAY'DA ALARM
RFS karşısında alınan 2-2'lik beraberlik sonrası Galatasaray'da teknik heyet harekete geçti. Eleştiri oklarının çevrildiği teknik direktör Okan Buruk'un takımıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptığı öğrenildi.
ÖZEL OLARAK DA GÖRÜŞTÜ!
Özellikle performans anlamında düşük olan Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Michy Batshuayi ve Elias Jelert gibi isimlerle özel olarak görüşen Buruk'un, oyuncularından kendilerine gelmelerini istediği bildirildi.
'SKORU BULMAMIZA RAĞMEN'
Bir an önce takımı eski seviyesine ulaştırmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, "Önde baskı yapan bir takımız. Arkada da riskler alan bir takımımız; ama eşleşmelerde daha başarılı olmamız gerek. Golle başladık, iki sıfırı da yakaladık. Burada şikayet edeceğimiz hiçbir şey yoktu. Bahaneye gerek yok. Bizim hatamız ve en kısa zamanda bunları düzelterek, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.