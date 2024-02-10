Galatasaray'da maç sonu "üçlüsü" Ciro'dan

Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray'da maç sonu galibiyet üçlüsünü Dries Mertens'in minik oğlu Ciro çektirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da maç sonu 'üçlüsü' Ciro'dan
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10 Şubat 2024 22:54
Galatasaray'da Başakşehir maçının sonunda galibiyet üçlü tezahüratını Dries Mertens'in minik oğlu Ciro yaptırdı.

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarı yanlarında çocuklarıyla selamladı. Bu sırada Mertens'in 2 yaşındaki oğlu Ciro öne çıktı. Taraftarların isteğiyle üçlü tezahüratını Ciro ile Mertens başlattı.

Taraftarlar daha sonra Fernando Muslera ve Davinson Sanchez'in çocuklarını da tribüne çağırdı. 

 

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