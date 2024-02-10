Galatasaray'da maç sonu 'üçlüsü' Ciro'dan

Galatasaray'da Başakşehir maçının sonunda galibiyet üçlü tezahüratını Dries Mertens'in minik oğlu Ciro yaptırdı.
Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarı yanlarında çocuklarıyla selamladı. Bu sırada Mertens'in 2 yaşındaki oğlu Ciro öne çıktı. Taraftarların isteğiyle üçlü tezahüratını Ciro ile Mertens başlattı.
Taraftarlar daha sonra Fernando Muslera ve Davinson Sanchez'in çocuklarını da tribüne çağırdı.
Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarı yanlarında çocuklarıyla selamladı. Bu sırada Mertens'in 2 yaşındaki oğlu Ciro öne çıktı. Taraftarların isteğiyle üçlü tezahüratını Ciro ile Mertens başlattı.
Taraftarlar daha sonra Fernando Muslera ve Davinson Sanchez'in çocuklarını da tribüne çağırdı.
Dries Mertens'in oğlu Ciro, babasının gol attığı kaleye golünü attı.👨👦pic.twitter.com/7zSp2kqUZa
— Sporxtv (@sporxtv) February 10, 2024