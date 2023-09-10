Galatasaray'da Luyindama belirsizliği!

2019'da Standart Liege'den büyük bir yatırımla kadroya katılan Christian Luyindama elde kaldı. Boss (Patron) lakaplı Kongolu, şimdi Florya'da tek başına çalışıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Luyindama belirsizliği!
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10 Eylül 2023 12:03
Galatasaray'ın büyük bir yatırımla kadrosuna kattığı Christian Luyindama unutuldu, hayal kırıklığının adı oldu.

Fatih Terim döneminde 2019 devre arasında Belçika ekibi Standart Liege'den 3 milyon Euro kiralama ve sezon sonu zorunlu 5 milyon Euro satın alma bedeliyle kadroya katılan Demokratik Kongolu stoper, milli maçta yaşadığı sakatlığın ardından bir daha eski günlerine dönemedi, kiralık gittiği hiçbir kulüpte tutunamadı.

Şimdilerde Florya'da tek başına çalışıyor, 2024 Haziran ayında bitecek sözleşmesini doldurmaya çalışıyor.

MBAPPE'YE ADIM ATTIRMAMIŞTI

Cimbom'daki ilk senesinde şampiyonluk kupasını kaldıran Luyindama, 1 Ekim 2019'daki Şampiyonlar Ligi maçında PSG'nin yıldızı Mbappe'ye adım attırmamış, maç 1-0 kaybedilse de futbolcunun performansı uzun süre konuşulmuştu.

Ancak 18 Kasım 2019'da Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçta yaşadığı çapraz bağ sakatlığı Boss (Patron) lakaplı stoperin kariyerini bitirdi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Taawoun'a kiralanan Luyindama, daha sonra Antalyaspor'un yolunu tuttu ama orada da sadece 5 maça çıkabildi. Alıcısı çıkmazsa, 29 yaşındaki futbolcuya 1 milyon Euro'luk maaşı ödenmeye devam edecek. 

 
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