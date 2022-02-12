Galatasaray'da kötü seri: 14 maçta 1 kez kazandılar!

Süper Lig'de son 14 maçının sadece birini kazanan Galatasaray, son 6 karşılaşmasında ise galibiyet göremedi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kötü seri: 14 maçta 1 kez kazandılar!
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12 Şubat 2022 21:30
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

Galatasaray, ligdeki son 6 maçından ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak, galibiyet elde edemedi.

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