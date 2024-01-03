Galatasaray'da Kerem'e vize yok!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Avrupa'dan önemli ekiplerin ilgilendiği Kerem Aktürkoğlu'nu devre arasında bırakmak istemiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Kerem'e vize yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2024 11:57
Avrupa'nın birçok takımını peşinde koşturan Kerem Aktürkoğlu'na, Galatasaray'dan gidiş vizesi çıkmadı.

Sarı-kırmızı kulüp, astronomik bir teklif gelmediği sürece 25 yaşındaki futbolcunun sezonu takımda tamamlamasını istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir grup aşaması geçiren, Avrupa Ligi'nde yıldızını daha da parlatma ihtimali bulunan milli futbolcunun, özellikle EURO 2024'te değerini katlayabileceği düşünülüyor.

Kerem'in de yönetimin talebine sıcak baktığı öğrenildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery