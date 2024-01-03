Galatasaray'da Kerem'e vize yok!

Avrupa'nın birçok takımını peşinde koşturan Kerem Aktürkoğlu'na, Galatasaray'dan gidiş vizesi çıkmadı.
Sarı-kırmızı kulüp, astronomik bir teklif gelmediği sürece 25 yaşındaki futbolcunun sezonu takımda tamamlamasını istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir grup aşaması geçiren, Avrupa Ligi'nde yıldızını daha da parlatma ihtimali bulunan milli futbolcunun, özellikle EURO 2024'te değerini katlayabileceği düşünülüyor.
Kerem'in de yönetimin talebine sıcak baktığı öğrenildi.
Sarı-kırmızı kulüp, astronomik bir teklif gelmediği sürece 25 yaşındaki futbolcunun sezonu takımda tamamlamasını istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir grup aşaması geçiren, Avrupa Ligi'nde yıldızını daha da parlatma ihtimali bulunan milli futbolcunun, özellikle EURO 2024'te değerini katlayabileceği düşünülüyor.
Kerem'in de yönetimin talebine sıcak baktığı öğrenildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU