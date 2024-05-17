Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kararı

Galatasaray, takımdan ayrılması gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kararı
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17 Mayıs 2024 09:19
Son güncelleme 17 Mayıs 2024 09:21
Galatasaray Yönetimi, yurt dışından talipleri olan Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına sıcak baksa da sezon tamamlanmadan bir teklifin gündeme gelmesini istemiyor.

Geçtiğimiz günlerde menajerlik şirketini değiştiren Kerem Aktürkoğlu'nun ismi bir süredir yurt dışındaki kulüplerle anılıyordu. Galatasaray cephesi, iyi bir teklif gelmesi halinde 25 yaşındaki futbolcunun satışına sıcak yaklaşıyor.

Ancak Kerem'in yeni şirketiyle yapılan görüşmede, şampiyonluk kesinleşmeden kulübe veya oyuncuya motivasyon bozacak bir teklif iletilmemesi talebinde bulunuldu. Son haftalarda formasını kaybeden ve morali bozuk olduğu belirtilen genç yıldızın ise ayrılığa artık daha sıcak olduğu gelen haberler arasında.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 52 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu 15 gol 9 asistlik performans gösterdi.



 
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