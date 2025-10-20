Galatasaray'da kalite konuşuyor: 17 maçtır namağlup

Milli ara sonrası Süper Lig'e Başakşehir galibiyetiyle dönen Galatasaray zirvedeki yerini korurken çarşamba günkü Bodo/Glimt maçı öncesi de moral buldu.

Sarı-kırmızılıların kadro kalitesi farkı, Başakşehir deplasmanında bir kez daha sahaya yansıdı.

Bu sezonki beşinci dış saha maçında ilk kez gol yemesine rağmen kazanmayı başaran, rotasyonlu kadrosuna rağmen çok sıkıntı çekmeyen, deplasmandaki son 9 sınavını kazanan, son 17 lig maçını kaybetmeyen Cimbom'un seviyesi, özellikle İlkay Gündoğan'ın takıma adapte olup saha içi liderliğini üstlenmesiyle iyice arttı.

Savunmasıyla rakiplerini az pozisyona sokan, kalecileri de güven veren Aslan'ın sayı-asist dengesi de hücumdaki zenginliğini gösteriyor.

SÜRE LİDERİ TORREIRA

Buruk, sıkışık fikstür nedeniyle geçen üç sezona göre daha çok rotasyon yapıyor. Galatasaray bu sezon iki kulvarda 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 22 futbolcu süre aldı. İlk üçte Torreria (891 dk.), Sallai (883 dk.) ve Abdülkerim (873 dk.) var.

9 futbolcu (toplam 23) gol attı, 11 futbolcu (toplam 16) asist yaptı. 5 kez ağları sarsan Icardi dışında 5 oyuncunun (Yunus, Barış Alper, Osimhen, Sane ve Eren) 3'er golü; 5 oyuncunun (Sane, Sallai, Sara, Barış Alper, Torreira) 2'şer asisti var.