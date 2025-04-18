Galatasaray'da iki mutlu son: Barış Alper & Yunus Akgün

Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusundaki tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki mutlu son: Barış Alper & Yunus Akgün
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18 Nisan 2025 16:03
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray, başarılı futbolcuları Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yürütüyordu.

Sarı-Kırmızılılar, son dönemde adı sıkça transfer dedikodularına karışan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'da mutlu sona ulaştı.

beIN SPORT'ta yer alan habere göre Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile tüm şartlarda anlaşma sağladı.

İki futbolcuyla da kısa süre içinde yeni sözleşmelerin imzalanacağı belirtildi.

YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI

Bu sezon toplam 37 maça çıkan Yunus Akgün, 12 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.

BARIŞ ALPER'İN PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz ise 43 maçta boy gösterip 11 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.

 

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