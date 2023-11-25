Galatasaray'da Icardi-Real Madrid cevabı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Buruk, takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi için çıkan Real Madrid haberleri için gelen soruya da cevap verdi.
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:
"Mauro Icardi, Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray için hep fedakarlık yapıyor. Galatasaray ve Türkiye, Icardi'yi çok seviyor. Bir nesli Galatasaraylı yapma yolunda önemli işlere imza attı. Gerçek olup olmadığını bilmediğimiz haberleri aslında çok fazla değerlendirmiyorum. Ayrıca daha Kasım ayındayız. Icardi burada çok mutlu."
REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA!
The Athletic'ten Guillermo Rai'ye konuşan Real Madridli yetkililer, Mauro Icardi'nin menajeri tarafından kendilerine önerildiğini ancak Arjantinli golcünün transferiyle ilgilenmediklerini açıkladı.
İspanyol Defensa Central'in haberine göre, Carlo Ancelotti ile Florentino Perez arasında Icardi üzerine bir transfer görüşmesi yapıldı. Ancelotti, bu transferin takıma güç katacağını Perez'e iletti.
"BEN BAŞKAN OLDUĞUM SÜRECE OLMAZ"
Florentino Perez ise Mauro Icardi'yi kesinlikle transfer etmeyeceklerini Ancelotti'ye iletti. Haberin detayında Florentino Perez'in "Ben başkan olduğum sürece Icardi, Real Madrid forması giyemez. Bu konuda netim!" dediği öne sürüldü.
Haberde, Real Madrid'in Mauro Icardi ile Inter'de forma giydiği dönemde ilgilendiği ancak özel yaşamı nedeniyle bu transferden vazgeçildiği belirtildi.
Buruk, takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi için çıkan Real Madrid haberleri için gelen soruya da cevap verdi.
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:
"Mauro Icardi, Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray için hep fedakarlık yapıyor. Galatasaray ve Türkiye, Icardi'yi çok seviyor. Bir nesli Galatasaraylı yapma yolunda önemli işlere imza attı. Gerçek olup olmadığını bilmediğimiz haberleri aslında çok fazla değerlendirmiyorum. Ayrıca daha Kasım ayındayız. Icardi burada çok mutlu."
REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA!
The Athletic'ten Guillermo Rai'ye konuşan Real Madridli yetkililer, Mauro Icardi'nin menajeri tarafından kendilerine önerildiğini ancak Arjantinli golcünün transferiyle ilgilenmediklerini açıkladı.
İspanyol Defensa Central'in haberine göre, Carlo Ancelotti ile Florentino Perez arasında Icardi üzerine bir transfer görüşmesi yapıldı. Ancelotti, bu transferin takıma güç katacağını Perez'e iletti.
"BEN BAŞKAN OLDUĞUM SÜRECE OLMAZ"
Florentino Perez ise Mauro Icardi'yi kesinlikle transfer etmeyeceklerini Ancelotti'ye iletti. Haberin detayında Florentino Perez'in "Ben başkan olduğum sürece Icardi, Real Madrid forması giyemez. Bu konuda netim!" dediği öne sürüldü.
Haberde, Real Madrid'in Mauro Icardi ile Inter'de forma giydiği dönemde ilgilendiği ancak özel yaşamı nedeniyle bu transferden vazgeçildiği belirtildi.