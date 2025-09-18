17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Galatasaray'da Icardi'den takım toplantısı

Frankfurt maçı öncesi takım arkadaşlarını toplayan kaptan Mauro Icardi, Galatasaray'ın Avrupa'daki büyüklüğünü gösterme zamanı geldiğini söyledi.

calendar 18 Eylül 2025 08:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yıldız golcü ve takım kaptanı Mauro Icardi, Eintracht Frankfurt maçı öncesinde takım arkadaşlarını etrafına toplayarak kritik bir motivasyon toplantısı gerçekleştirdi.
 
Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle ön plana çıkan Arjantinli futbolcu, Devler Ligi atmosferinin önemine dikkat çekerek oyuncu grubuna önemli mesajlar verdi.
 
MOTİVASYON KONUŞMASI
 
Icardi'nin yaptığı konuşmada, Galatasaray'ın büyüklüğünü Avrupa arenasında kanıtlamaları gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Deneyimli forvetin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:
 
"Galatasaray'ın çok büyük bir marka olduğunu bu arenada göstermeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan keyif almalı ve güzel sonuçlarla kalitemizi ortaya koymalıyız. Son düdüğe kadar kazanma arzusuyla mücadele etmeliyiz. Galatasaray taraftarı bizlere çok inanıyor ve destek oluyor. Frankfurt maçını kazanarak onları mutlu etmeliyiz."
 
Galatasaray, Süper Lig'de yakaladığı galibiyet serisini Avrupa'ya taşımak istiyor.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
