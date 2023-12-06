Galatasaray'da hedef şampiyonluğu Kemerburgaz'da kutlamak

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile çekişmeli bir şampiyonluk yarışı içine giren Galatasaray, bir yandan da yeni tesisler konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 19 Mayıs tarihinde düzenlenen törenle temeli atılan Kemerburgaz'daki tesislerde işler planlandığı gibi ilerlemedi. Hava muhalefeti çalışmaları aksattı. Yılbaşında ilk etabı açmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, yeni hedefini mart ayı olarak belirledi.
DURSUN ÖZBEK'TEN YAKIN TAKİP
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tesislerin son durumunu soran üyelere "Mart ayında tesisleri bitirmeyi hedefliyoruz. Böylece olası şampiyonlukta kutlamaları da Kemerburgaz'da yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullanarak yanıt verdiği öğrenildi. Başkan Özbek, tesislerde yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da projenin içerisinde yer alıyor.
DİĞER BRANŞLAR DA FAYDALANACAK
Galatasaray'ın Kemerburgaz yapımına başladığı tesis, toplam 130 dönümden oluşuyor. Basketbol ve voleybol branşlarına ait salonlar, tesislerin içerisine monte edilecek. Tesislerde yönetime ait bir bina da yer alacak. Futbol takımı için 4 açık, 1 kapalı olmak üzere toplam 5 saha olacak. Tüm branşların konaklayabileceği alanlar da inşa edilecek. Öte yandan Florya'da yapılması planlanan proje için de çalışmalar devam ediyor.
DURSUN ÖZBEK'TEN YAKIN TAKİP
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tesislerin son durumunu soran üyelere "Mart ayında tesisleri bitirmeyi hedefliyoruz. Böylece olası şampiyonlukta kutlamaları da Kemerburgaz'da yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullanarak yanıt verdiği öğrenildi. Başkan Özbek, tesislerde yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da projenin içerisinde yer alıyor.
DİĞER BRANŞLAR DA FAYDALANACAK
Galatasaray'ın Kemerburgaz yapımına başladığı tesis, toplam 130 dönümden oluşuyor. Basketbol ve voleybol branşlarına ait salonlar, tesislerin içerisine monte edilecek. Tesislerde yönetime ait bir bina da yer alacak. Futbol takımı için 4 açık, 1 kapalı olmak üzere toplam 5 saha olacak. Tüm branşların konaklayabileceği alanlar da inşa edilecek. Öte yandan Florya'da yapılması planlanan proje için de çalışmalar devam ediyor.
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