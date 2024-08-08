Galatasaray'da Halil Dervişoğlu haber bekliyor!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Daha önce Galatasaray'a Halil Dervişoğlu için teklif yapan Hatayspor'un, Sarı-Kırmızılı kulüple bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu haber bekliyor!
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08 Ağustos 2024 11:54
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler Halil Dervişoğlu'na çevrildi...

Gelecek sezonun kadro yapılanması içerisinde yer almayan Halil Dervişoğlu için daha önce Hatayspor'dan teklif gelmişti. Galatasaray ve Akdeniz ekibinin kısa süre içerisinde bir görüşme daha yapacağı belirtildi.

GÖNDERİLMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

24 yaşındaki oyuncunun, takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



PERFORMANSI

Geçen sezon Cimbom ile çıktığı karşılaşmalarda 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Dervişoğlu, Hatayspor forması ile skor üretme başarısı gösterememişti.  

 
 

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