Galatasaray'da Gabriel Sara özlemi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaşan Galatasaray, 3-3'lük skorla sahadan ayrıldı.
Bu maç aynı zamanda, Galatasaray'ın Gabriel Sara'dan yoksun çıktığı 4. maç oldu.
ÜÇ MAÇTA İKİ PUAN KAYBI
Galatasaray, Sara'dan yoksun çıktığı son üç maçta iki kez puan kaybı yaşadı. (1G 2B)
Brezilyalı oyuncu, 18. haftada oynanan Göztepe maçı sonrası dizinden sakatlanmıştı.
PERFORMANSI
Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol 7 asistlik katkı sağladı.
Bu maç aynı zamanda, Galatasaray'ın Gabriel Sara'dan yoksun çıktığı 4. maç oldu.
ÜÇ MAÇTA İKİ PUAN KAYBI
Galatasaray, Sara'dan yoksun çıktığı son üç maçta iki kez puan kaybı yaşadı. (1G 2B)
Brezilyalı oyuncu, 18. haftada oynanan Göztepe maçı sonrası dizinden sakatlanmıştı.
PERFORMANSI
Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol 7 asistlik katkı sağladı.