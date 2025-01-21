Galatasaray'da Gabriel Sara özlemi!

Galatasaray, Gabriel Sara'nın sakatlığından ötürü forma giyemediği son 3 maçta 2 beraberlik aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'da Gabriel Sara özlemi!
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21 Ocak 2025 21:03
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaşan Galatasaray, 3-3'lük skorla sahadan ayrıldı. 

Bu maç aynı zamanda, Galatasaray'ın Gabriel Sara'dan yoksun çıktığı 4. maç oldu. 

ÜÇ MAÇTA İKİ PUAN KAYBI

Galatasaray, Sara'dan yoksun çıktığı son üç maçta iki kez puan kaybı yaşadı. (1G 2B)

Brezilyalı oyuncu, 18. haftada oynanan Göztepe maçı sonrası dizinden sakatlanmıştı.

PERFORMANSI

Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol 7 asistlik katkı sağladı.
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