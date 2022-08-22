Galatasaray'da forvete son aday: Balotelli

Süper Lig'de ilk 3 haftada sadece iki gol atabilen Galatasaray, forvet transferi için düğmeye bastı.



Haris Seferovic ile Bafetimbi Gomis'ten geçen haftalarda yararlanan Okan Buruk, bitirici bir ismin transferinin yapılmasını istiyor.



Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak ve Teknik Direktör Montella ile sorunlar yaşayan Mario Balotelli gündemde.



4 MİLYON SERBEST KALMA MADDESİ



Sarı kırmızılılar, Balotelli'nin 4 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini öderse transfer gerçekleşebilir. Yönetim içinde Balotelli isminin ağır bastığı öğrenildi.



KADRODA YOK



Öte yandan, İtalyan golcü Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadığı belirtildi.





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