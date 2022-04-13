Galatasaray'da fatura Van Aanholt'a kesildi

Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi'yi durduramayan Van Aanholt'un performansının derbideki sonu belirlediği vurgulandı

Haber; Sabah
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Galatasaray'da fatura Van Aanholt'a kesildi
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13 Nisan 2022 12:29
Galatasaray'da derbi faturası Patrick Van Aanholt'a kesildi. Yerli ve yabancı oyuncular, Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi'yi durduramayan Van Aanholt'un performansının sonucu belirlediği konusunda hemfikir oldu.

Zajc'ın golü, Hollandalı sol bekin savunamadığı bölgeden gelmiş, Osayi Samuel rahat şekilde ortayı kesmişti.

1.9 milyon Euro garanti parayla Galatasaray'ın en çok kazanan yeni transferi olan Van Aanholt, beklentileri karşılayamadı. 1990 doğumlu solak oyuncunun iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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