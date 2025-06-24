Sezon öncesi kadro planlaması yapan Galatasaray'da son karar verildi. Sarı-kırmızılı ekip, 7 isim ile yolları ayırma kararı aldı.
50 MİLYON EURO GELİR BEKLENTİSİ
Galatasaray'da Köhn, Nellson, Cuesta, Zaniolo, Jelert gibi isimlerin üstü çizildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Frankowski ve Morata'nın durumu ise şu an belirsizliğini koruyor. Ancak ikisinin de takımda kalması zor bir ihtimal.
Galatasaray'ın bu isimlerin satışından 50 milyon Euro gelir beklediği öğrenildi.
50 MİLYON EURO GELİR BEKLENTİSİ
Galatasaray'da Köhn, Nellson, Cuesta, Zaniolo, Jelert gibi isimlerin üstü çizildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Frankowski ve Morata'nın durumu ise şu an belirsizliğini koruyor. Ancak ikisinin de takımda kalması zor bir ihtimal.
Galatasaray'ın bu isimlerin satışından 50 milyon Euro gelir beklediği öğrenildi.
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