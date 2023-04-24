Galatasaray'da derbi öncesi korkulan olmadı!

Süper Lig'de konuk ettiği Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da derbi öncesi korkulan olmadı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi öncesi korkulan olmadı!
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24 Nisan 2023 09:38
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırındaydı.

Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyordu.

Sarı kırmızılılarda zirveyi yakından ilgilendiren kritik maç öncesi korkulan olmadı.

Gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu da sarı kart görmedi. 

 
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