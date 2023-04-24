Galatasaray'da derbi öncesi korkulan olmadı!

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırındaydı.
Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyordu.
Sarı kırmızılılarda zirveyi yakından ilgilendiren kritik maç öncesi korkulan olmadı.
Gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu da sarı kart görmedi.
Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyordu.
Sarı kırmızılılarda zirveyi yakından ilgilendiren kritik maç öncesi korkulan olmadı.
Gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu da sarı kart görmedi.