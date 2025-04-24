Galatasaray'da çarpıcı istatistik!

Ligde Bodrum ve kupada Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, bu mücadelelerde 53 şut çekip 23 isabet buldu. 92 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. 5.11'luk gol beklentisi yaratıp 7 gol attı 1 gol yedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da çarpıcı istatistik!
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24 Nisan 2025 09:36
Süper Lig'de Bodrum FK ve Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray söz konusu mücadelelerde ortaya koyduğu performansla rakiplerine büyük üstünlük sağladı.

Söz konusu mücadelelerde 52 şut çeken Sarı-Kırmızılılar, bu şutların 23'ünde çerçeveyi buldu. 92 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaraylı futbolcular 5.11'lik gol beklentisi yarattı.

SIRADAKİ RAKİP EYÜPSPOR

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atarken rakiplerini çok fazla yaklaştırmadığı kalesinde ise 1 gol gördü. Son iki maçta oynadığı hücum ağırlıklı oyunla taraftarlardan da tam not alan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor'a karşı da bu oyunu sürdürüp o şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürmeye çalışacak.

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