Galatasaray'da çarpıcı istatistik!

Süper Lig'de Bodrum FK ve Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray söz konusu mücadelelerde ortaya koyduğu performansla rakiplerine büyük üstünlük sağladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Söz konusu mücadelelerde 52 şut çeken Sarı-Kırmızılılar, bu şutların 23'ünde çerçeveyi buldu. 92 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaraylı futbolcular 5.11'lik gol beklentisi yarattı.
SIRADAKİ RAKİP EYÜPSPOR
Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atarken rakiplerini çok fazla yaklaştırmadığı kalesinde ise 1 gol gördü. Son iki maçta oynadığı hücum ağırlıklı oyunla taraftarlardan da tam not alan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor'a karşı da bu oyunu sürdürüp o şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürmeye çalışacak.
Söz konusu mücadelelerde 52 şut çeken Sarı-Kırmızılılar, bu şutların 23'ünde çerçeveyi buldu. 92 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaraylı futbolcular 5.11'lik gol beklentisi yarattı.
SIRADAKİ RAKİP EYÜPSPOR
Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atarken rakiplerini çok fazla yaklaştırmadığı kalesinde ise 1 gol gördü. Son iki maçta oynadığı hücum ağırlıklı oyunla taraftarlardan da tam not alan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor'a karşı da bu oyunu sürdürüp o şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürmeye çalışacak.