Galatasaray'da bile bile lades: Ismail Jakobs!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un sahalara geri dönüş süresi uzadı.
25 yaşındaki futbolcunun aşil tendonunda iltihaplanma oldu. Bu gelişmenin ardından Jakobs'un sahalara geri dönüş süresi uzadı.
Okan Buruk da Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada Jakobs'un Fenerbahçe derbisine yetişmesinin zor olduğunu söylemişti.
"BİLEREK RİSK Mİ ALINDI?"
Galatasaray'da Jakobs'un sık sakatlık yaşaması, sarı-kırmızılılar için, "Bilerek risk mi alındı?" sorusunu gündeme getirdi.
Ismail Jakobs'un Galatasaray'a transferinin gündeme geldiği dönemde Senegalli futbolcunun sık sakatlık yaşadığı haberleri çıkmış ancak Galatasaray, Jakobs'u kadrosuna katmıştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Jakobs ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Sarı-kırmızılırın, zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle Jakobs için sezon sonunda Monaco ile görüşmesi bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon toplamda 16 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı.
25 yaşındaki futbolcunun aşil tendonunda iltihaplanma oldu. Bu gelişmenin ardından Jakobs'un sahalara geri dönüş süresi uzadı.
Okan Buruk da Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada Jakobs'un Fenerbahçe derbisine yetişmesinin zor olduğunu söylemişti.
"BİLEREK RİSK Mİ ALINDI?"
Galatasaray'da Jakobs'un sık sakatlık yaşaması, sarı-kırmızılılar için, "Bilerek risk mi alındı?" sorusunu gündeme getirdi.
Ismail Jakobs'un Galatasaray'a transferinin gündeme geldiği dönemde Senegalli futbolcunun sık sakatlık yaşadığı haberleri çıkmış ancak Galatasaray, Jakobs'u kadrosuna katmıştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Jakobs ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Sarı-kırmızılırın, zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle Jakobs için sezon sonunda Monaco ile görüşmesi bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon toplamda 16 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı.