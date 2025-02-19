Galatasaray'da bile bile lades: Ismail Jakobs!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ismail Jakobs için, "Bilerek risk mi alındı?" sorusu gündeme geldi. Jakobs'un transferinin gündemde olduğu dönemde de sakatlık haberleri çıkmış ancak sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da bile bile lades: Ismail Jakobs!
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19 Şubat 2025 10:57
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un sahalara geri dönüş süresi uzadı.

25 yaşındaki futbolcunun aşil tendonunda iltihaplanma oldu. Bu gelişmenin ardından Jakobs'un sahalara geri dönüş süresi uzadı.

Okan Buruk da Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada Jakobs'un Fenerbahçe derbisine yetişmesinin zor olduğunu söylemişti.

"BİLEREK RİSK Mİ ALINDI?"

Galatasaray'da Jakobs'un sık sakatlık yaşaması, sarı-kırmızılılar için, "Bilerek risk mi alındı?" sorusunu gündeme getirdi.

Ismail Jakobs'un Galatasaray'a transferinin gündeme geldiği dönemde Senegalli futbolcunun sık sakatlık yaşadığı haberleri çıkmış ancak Galatasaray, Jakobs'u kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Jakobs ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Sarı-kırmızılırın, zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle Jakobs için sezon sonunda Monaco ile görüşmesi bekleniyor.

Galatasaray'da bu sezon toplamda 16 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı.

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