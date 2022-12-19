23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Rize Özel İdarespor'da başladı. Ardından Ankara Demirspor'a transfer oldu. 2021 tarihinde ise Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında Galatasaray'a geldi.

Bu sezon, Rezerv Lig de dahil 12 karşılaşmada forma giyen Barış Alper, 5 gol atarken 5 de asist yaptı. 22 yaşındaki sol kanat, A Milli Futbol Takımı'nda ise 2 kez forma giydi. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...

Galatasaray'da hazırlık döneminde iyi bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, pek çok maçta süre aldı. Diri ve fit görüntüsü ile dikkatleri çeken genç futbolcu, futboluyla alkış topladı.21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, gösterdiği gelişimden ötürü özel olarak teknik ekip tarafından tebrik edildiği bilgisine ulaşıldı.Bu arada Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı. Sarri, "Türk oyunculardan hangisini Lazio'da görmek isterdiniz?" sorusuna "Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendim" dedi.