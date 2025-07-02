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Galatasaray'da Arias pişmanlığı

Bir dönem Galatasaray'ın da istediği Jhon Arias, Fluminense formasıyla Kulüpler Dünya Kupası'nda ilgi çekici bir performans sergiliyor.

calendar 02 Temmuz 2025 09:23 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Arias pişmanlığı
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Fluminense forması giyen 27 yaşındaki Jhon Arias, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vuran isimlerden bir tanesi oldu. Takımının çeyrek finale yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kolombiyalı futbolcunun adı uzun süre Galatasaray ile anılmıştı.

OKAN BURUK ÇOK İSTEMİŞTİ

Hem sezon başı hem de kış transfer döneminde Galatasaray'ın Jhon Arias ile ilgili girişimleri olmuştu. Okan Buruk'un Kolombiyalı sağ kanat oyuncusunu çok istediği aktarılmıştı. Bu transfer bonservis engeline takılıp gerçekleşmemişti.

MÜTHİŞ BİR TURNUVA GEÇİRİYOR

Jhon Arias, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda takımı Fluminense'nin çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Turnuvada 4 karşılaşmaya çıkan Arias 1 gol 1 asistlik skor katkısı verdi. Son olarak 2-0 kazanılan Inter maçında da "maçın adamı" ödülünü aldı.

SEZON PERFORMANSI

2025 takvim yılında Fluminense formasıyla toplam 32 maça çıkan futbolcu, 4 gol 13 asistlik bir performans gösterdi.
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