20 Temmuz
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
20 Temmuz
Nizhny Novgorod-FC Krasnodar
15:30
20 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FC Rostov
18:00
20 Temmuz
FK Akhmat-Kazan
20:30
20 Temmuz
Vejle Boldklub-Randers FC
15:00
20 Temmuz
Soenderjyske-AGF
17:00
20 Temmuz
FC Midtjylland-OB
19:00
20 Temmuz
Broendby IF-Silkeborg
21:00
20 Temmuz
Vaalerenga-FK Haugesund
15:30

Galatasaray, Cuesta'ya talip bekliyor!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta ile yollarını ayırmayı planlıyor. Kolombiyalı stoper için kiralık formülü masada, ancak bonservisli ayrılık halinde 5 milyon euro talep ediliyor.

calendar 20 Temmuz 2025 12:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, Cuesta'ya talip bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilen Carlos Cuesta ile ilgili ayrılık planları gündemde. Teknik heyetin beklentilerini karşılayamayan Kolombiyalı stoper için yönetim, en az zararla süreci sonlandırmak istiyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Cuesta'ya şu ana kadar resmi bir teklif gelmemesine rağmen menajerler aracılığıyla bazı temasların olduğunu doğruladı. Oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi en güçlü seçenek olarak öne çıkarken, bonservisiyle ayrılması halinde ise Galatasaray'ın talebi en az 5 milyon euro.

Yönetim, Cuesta'nın potansiyeline inandığı için satışta zarar etmek istemiyor. Süreç önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.