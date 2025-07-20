Galatasaray, Cuesta'ya talip bekliyor!

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilen Carlos Cuesta ile ilgili ayrılık planları gündemde. Teknik heyetin beklentilerini karşılayamayan Kolombiyalı stoper için yönetim, en az zararla süreci sonlandırmak istiyor.





Sarı-kırmızılı kulüp, Cuesta'ya şu ana kadar resmi bir teklif gelmemesine rağmen menajerler aracılığıyla bazı temasların olduğunu doğruladı. Oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi en güçlü seçenek olarak öne çıkarken, bonservisiyle ayrılması halinde ise Galatasaray'ın talebi en az 5 milyon euro.





Yönetim, Cuesta'nın potansiyeline inandığı için satışta zarar etmek istemiyor. Süreç önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



