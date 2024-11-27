Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde farklı galip

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Eurocup Kadınlar 6. maçında Çekya ekibi Brno'yu 110-62 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde farklı galip
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27 Kasım 2024 21:42
Son güncelleme 27 Kasım 2024 23:00
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Eurocup Kadınlar 6. maçında Çek Cumhuriyeti ekibi Brno ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 110-62 kazandı.

Grupta çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta müsabakalarının ardından play-off turuna yükselmeyi garantilemişti.
Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilias Karpanos (Yunanistan), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Konstantinos Marinakis Megaklis (Yunanistan)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sude Yılmaz 6, Göksen Fitik 13, Ayşegül Günay 3, Ayşe Cora 8, Jisu Park 12, Derin Erdoğan 7, Meltem Yıldızhan 5, Zandalasini 11, Fraser 22, Vanloo 4, Li 19

KP TANY: Svatonova 6, Eva Kopecka 1, Malikova 9, Sotolova 12, Vondrackova 5, Vesela 2, Anezka Kopecka 8, Galickova 15, Travnickova 2, Svarcova 2

1. Periyot: 28-18

Devre: 58-40

3. Periyot: 85-49

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