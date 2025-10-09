09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-690'
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-190'
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-390'
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-090'
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
1-290'
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague'e galibiyetle başladı

Kadınlar EuroLeague B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 73-70 yendi.

calendar 09 Ekim 2025 22:29
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague'e galibiyetle başladı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague B Grubu ilk hafta maçında sahasında İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 73-70 kazandı.

Galatasaray, gruptaki bir sonraki maçında deplasmanda Carolo ile karşılaşacak. Beretta Famila Schio ise Sopron'u konuk edecek.


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Tomasz Wit Langowski (Polonya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 14, Oblak 13, Sehernaz Çidal, Juhasz 9, Kuier 6, Williams 8, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora Yamaner 6, Derin Erdoğan 5, Elif Bayram 4

Beretta Famila Schio: Verona 10, Conde 17, Steinberga 12, Zandalasini 10, Shepard 10, Mestdagh 3, Sottana 2, Zanardi 1, Andre 2, Badiane 3

1. Periyot: 17-20

Devre: 32-39

3. Periyot: 53-55

Beş faulle çıkanlar: 37.23 Verona, 38.04 Zandalasini (Beretta Famila Schio)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
