Galatasaray, Brighton'dan transfer istiyor!

Galatasaray, Brighton forması giyen kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento'yu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Brighton'dan transfer istiyor!
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13 Ağustos 2024 09:16
Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir isim daha listeye eklendi. İngiltere'de Brighton forması giyen Jeremy Sarmiento'nun adı sarı kırmızılı kulüple anılıyor.

Brighton ile 2027'ye kadar kontrarı olan 22 yaşındaki futbolcu, kanat forvet ve sol açık olarak oynuyor.

ÖNCELİĞİ TÜRKİYE DEĞİL

Öte yandan İspanyol yıldızın öncelinin Almanya ve İspanya olduğu belirtildi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak isteyen Sarmiento'nun farklı tekliflere sıcak bakmadığı aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Brighton'un geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ipswich'e kiraladığı genç oyuncu, İngiliz ekibinde 22 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 

 
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