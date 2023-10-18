Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9'uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hakemi belli oldu.

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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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18 Ekim 2023 15:04
Son güncelleme 18 Ekim 2023 15:35
Süper Lig'in 9'uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hakemi açıklandı.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.
 PROFİL: HALİL UMUT MELER

FIFA kokartlı hakem, 23 kez Galatasaray maçlarında görev aldı. Bu maçlarda Galatasaray 16 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Meler'in yönettiği derbilerde ise Galatasaray, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği Galatasaray derbileri

Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Halil Umut Meler, 22 kez Beşiktaş maçında görev aldı. Siyah beyazlılar, bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Meler'in yönettiği derbilerde ise Beşiktaş, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği Beşiktaş derbileri

Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-2 Trabzonspor
Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor



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