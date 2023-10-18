Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9'uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hakemi açıklandı.
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.
PROFİL: HALİL UMUT MELER
FIFA kokartlı hakem, 23 kez Galatasaray maçlarında görev aldı. Bu maçlarda Galatasaray 16 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Meler'in yönettiği derbilerde ise Galatasaray, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
Halil Umut Meler'in yönettiği Galatasaray derbileri
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Halil Umut Meler, 22 kez Beşiktaş maçında görev aldı. Siyah beyazlılar, bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Meler'in yönettiği derbilerde ise Beşiktaş, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Halil Umut Meler'in yönettiği Beşiktaş derbileri
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-2 Trabzonspor
Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.
PROFİL: HALİL UMUT MELER
FIFA kokartlı hakem, 23 kez Galatasaray maçlarında görev aldı. Bu maçlarda Galatasaray 16 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Meler'in yönettiği derbilerde ise Galatasaray, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
Halil Umut Meler'in yönettiği Galatasaray derbileri
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Halil Umut Meler, 22 kez Beşiktaş maçında görev aldı. Siyah beyazlılar, bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Meler'in yönettiği derbilerde ise Beşiktaş, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Halil Umut Meler'in yönettiği Beşiktaş derbileri
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-2 Trabzonspor
Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor