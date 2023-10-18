Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu





Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray 'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hakemi açıklandı.Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbidedüdük çalacak.

Bu maçlarda Galatasaray 16 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.Meler'in yönettiği derbilerde ise Galatasaray, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.Galatasaray 2-1 TrabzonsporFenerbahçe 0-3 GalatasarayGalatasaray 1-2 FenerbahçeTrabzonspor 0-2 GalatasarayFenerbahçe 1-3 GalatasaraySiyah beyazlılar, bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.Meler'in yönettiği derbilerde ise Beşiktaş, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.Fenerbahçe 2-4 BeşiktaşGalatasaray 2-1 BeşiktaşBeşiktaş 1-1 FenerbahçeBeşiktaş 1-2 TrabzonsporBeşiktaş 2-0 FenerbahçeBeşiktaş 2-2 Trabzonspor